Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, соответствующий сценарий возможен только в случае отсутствия обстрелов.

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Ситуация со светом осенью и зимой

По положительному сценарию, если мы не будем иметь дополнительных повреждений, если нам удастся восстановить и запустить в работу те мощности, которые запланированы, то ситуация с отключениями должна быть лучше, чем сейчас,

– указала Гринчук.

Заместитель министра отметила, что сейчас много мощностей проходят техническое обслуживание, ремонт, восстановление. Все это нужно сделать в летний период. Если это удастся и не будет новых повреждений, то ситуация должна быть лучше.

Отметим, что Светлана Гринчук также рассказала, почему вырос дефицит и начали чаще выключать свет. Она объяснила, что во время последней атаки 22 июня враг атаковал объекты оператора системы передачи электроэнергии. Это еще больше осложнило ситуацию. В то же время в выходные потребление меньше, поэтому последствия украинцы почувствовали уже с понедельника.