Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона рассказала, что во время последней атаки 22 июня враг атаковал объекты оператора системы передачи электроэнергии. Это еще больше осложнило ситуацию. В выходные потребление не такое большое, как во время рабочих будней, когда работает и промышленность. Поэтому все последствия украинцы почувствовали уже с понедельника. Об этом пишет 24 Канал.

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Справка. Оператор системы передачи – организация, являющаяся транспортировщиком электроэнергии на национальном или региональном уровне.

Дефицит в энергосистеме продолжается

Гринчук рассказала, что по состоянию на сегодня, 25 июня, дефицит в энергосистеме сохраняется и генерация в энергосистеме недостаточна. Также растет потребление из-за жаркой погоды.

К сожалению, отремонтировать повреждения, особенно за последние атаки, не так быстро удается, однако мы этим занимаемся,

– сказала Светлана Гринчук.

Она также выразила понимание о том, что у многих украинцев длительное время отсутствует свет.

Мы постоянно с местными органами власти и операторами систем распределения на местах пытаемся совершенствовать эти графики (отключений – 24 Канал), учитываем все жалобы наших потребителей для того, что улучшать ту ситуацию, которая есть,

– сказала она.

Чиновница также напомнила, что сейчас в ремонте находятся ряд атомных блоков. Энергетики готовят ядерные объекты к прохождению отопительного сезона именно летом, ведь все они должны быть в удовлетворительном состоянии во время отопительного сезона.

Зимой нагрузка на энергосистему будет значительно больше. И все мощности энергосистемы нужны будут в значительно большем количестве. Когда их выведут из ремонта, а ситуация с генерацией электроэнергии улучшится.