Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, відповідний сценарій можливий лише у разі відсутності обстрілів.

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Ситуація зі світлом восени та взимку

За позитивним сценарієм, якщо ми не матимемо додаткових пошкоджень, якщо нам вдасться відновити і запустити в роботу ті потужності, які заплановані, то ситуація з відключеннями має бути кращою, ніж зараз,

– вказала Гринчук.

Заступниця міністра зазначила, що наразі багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонт, відновлення. Все це потрібно зробити в літній період. Якщо це вдасться і не буде нових пошкоджень, то ситуація має бути кращою.

Зазначимо, що Світлана Гринчук також розповіла, чому зріс дефіцит і почали частіше вимикати світло. Вона пояснила, що під час останньої атаки 22 червня ворог атакував об'єкти оператора системи передачі електроенергії. Це ще більше ускладнило ситуацію. Водночас у вихідні споживання менше, тому наслідки українці відчули вже з понеділка.