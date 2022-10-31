На сегодняшний день многое в ситуации на энергорынке будет зависеть также и от бытовых потребителей. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 годы) Иван Плачков.

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Эксперт отметил, что после массированных ракетных ударов в Украине уже есть дефицит электроэнергии.

"Мы помним, что у нас нет 200 тысяч мегаватт с Запорожской АЭС, а это почти 15 процентов от общей генерации. Если смотреть по потреблению сегодня, то ЗАЭС могла бы покрывать около 30 – 40 процентов. Поэтому учитывая, что разрушены ТЭС, ГЭС и другие объекты, то дефицит будет больше", – пояснил экс-министр.

По его словам, Украина присоединена к европейской энергосистеме и может импортировать электроэнергию.

Несколько дней назад был тестовый импорт в небольшом объеме, но мы будем получать эту электроэнергию на границах. Далее нам нужно произвести передачу этой электроэнергии в регионы. Для этого нужны сети и подстанции – это очень сложная техническая задача,

– добавил специалист.

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По его мнению, при необходимости европейские союзники Украины могут предоставить электроэнергию, но она очень дорогая.

"Нам бесплатно это электричество не будут давать. Нужна стопроцентная оплата, потому что энергетики не будут просить дополнительных денег из бюджета, поскольку он нужен для военных. Нужно, чтобы мы все объединились, чтобы обеспечить энергетиков финансами для закупки необходимого оборудования и электроэнергии", – подчеркнул Плачков.

Он указал, что этому способствует решение правительства, что тарифы, которые сегодня не соответствуют себестоимости, остаются до весны.

"Энергетики делают все возможное, правительство не повышает тарифы, поэтому от украинцев остается только то, чтобы все производили стопроцентную оплату", – резюмировал экс-министр.

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