Если утром ориентировочно 60% потребителей в общине, а также значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения, сейчас в городе заживлено более 85% потребителей. Об этом рассказал мэр Хмельницкого.

Важно Очень важно экономить свет: что именно для этого следует делать просто сейчас

Аварию на высоковольтной линии устранили

В настоящее время продолжаются работы по заживлению остальных потребителей, однако вернуть всем пользователям свет за один день очень сложно. Однако, как отметил Александр Симчишин, критическая инфраструктура работает полностью.

Друзья, аварию на высоковольтной линии, обеспечивающей часть города резервным питанием, устранили!

– подчеркнул мэр города.

Также на основном объекте энергоснабжения продолжаются восстановительные и ремонтные работы, к которым привлечены энергетики, коммунальщики и спасатели. Они работают в режиме нон-стоп над тем, чтобы как можно быстрее наладить функционирование электросети, поэтому в Хмельницкой ОВА призвали отнестись с пониманием к ситуации и набраться терпения.

По состоянию на 18:00 без электроснабжения остаются почти четверть потребителей области. Более того, из-за ремонтных работ вечером 25 октября возможны существенные перепады напряжения и аварийные отключения.

Как минимизировать возможность отключения света

Чтобы стабилизационные работы прошли успешно, очень важно не создавать избыточную нагрузку на энергосеть. Особенно в пиковые часы.

Убедительно прошу всех потребителей о максимальном ограничении потребления электроэнергии в период с 18:00 до 22:00 и завтра утром с 7:00 до 10:00,

– подчеркнул Александр Симчишин.

Для этого следует не использовать энергоемкие электроприборы и выключить лишнее освещение. Это позволит специалистам как можно скорее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы. Как подчеркнули в ОВА, энергетики не могут предусмотреть, на каких именно линиях может быть применено стабилизационное отключение из-за того, что оно является мерой оперативного реагирования на критическую перегрузку. Именно поэтому от пользователей сети зависит, будут ли применены веерные отключения.

Напомним, что к экономии света призвал и президент Владимир Зеленский. Это необходимо и для минимизации принудительных отключений электроснабжения. Он подчеркнул, что восстановление разрушенных террористами энергообъектов – это долгое и сложное дело, однако со временем специалисты починят все, что разрушили оккупанты.



Как экономно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Предыдущий ракетный обстрел Хмельницкой области: что известно

22 октября россияне снова нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Тогда сообщали, что масштаб повреждений может превысить тот, который был после ударов 10 октября.

В результате этого в Хмельницкой области без света остались почти 700 тысяч абонентов.

Более того, после взрывов у жителей области исчезла также вода.

Обратите внимание – Что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео