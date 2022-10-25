Якщо вранці орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина Хмельницької області залишилася без електропостачання, то зараз у місті заживлено понад 85% споживачів. Про це розповів мер Хмельницького.

Важливо Дуже важливо економити світло: що саме для цього слід робити просто вже

Аварію на високовольтній лінії усунули

Наразі тривають роботи із заживлення решти споживачів, однак повернути всім користувачам світло за один день дуже складно. Проте, як зазначив Олександр Симчишин, критична інфраструктура працює повністю.

Друзі, аварію на високовольтній лінії, яка забезпечує частину міста резервним живленням, усунули!

– підкреслив мер міста.

Також на основному об’єкті енергопостачання тривають відновлювальні та ремонтні роботи, до яких залучені енергетики, комунальники та рятувальники. Вони працюють в режимі нон-стоп над тим, аби якнайшвидше налагодити функціонування електромережі, тому в Хмельницькій ОВА закликали поставитися з розумінням до ситуації та набратися терпіння.

Станом на 18:00 без електропостачання залишаються майже чверть споживачів області. Ба більше, через ремонтні роботи ввечері 25 жовтня можливі суттєві перепади напруги та аварійні відключення.

Як мінімізувати можливість відключення світла

Щоб стабілізаційні роботи пройшли успішно, вкрай важливо не створювати надлишкове навантаження на енергомережу. Особливо у пікові години.

Переконливу прошу усіх споживачів про максимальне обмеження споживання електроенергії в період з 18:00 до 22:00 і завтра вранці з 7:00 до 10:00,

– підкреслив Олександр Симчишин.

Для цього варто не використовувати енергоємні електроприлади та вимкнути зайве освітлення. Це дозволить спеціалістам якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи. Як підкреслили в ОВА, енергетики не можуть передбачити, на яких саме лініях може бути застосоване стабілізаційне відключення через те, що воно є заходом оперативного реагування на критичне перевантаження. Саме тому від користувачів мережі залежить, чи будуть застосовані віялові відключення.

Нагадаємо, що до економії світла закликав й президент Володимир Зеленський. Це необхідно й для мінімізації примусових відключень електропостачання. Він підкреслив, що відновлення зруйнованих терористами енергооб'єктів – це довга та складна справа, однак з часом спеціалісти полагодять усе, що зруйнували окупанти.



Як економно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Попередній ракетний обстріл Хмельниччини: що відомо

22 жовтня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури України. Тоді повідомляли, що масштаб пошкоджень може перевищити той, який був після ударів 10 жовтня.

Внаслідок цього на Хмельниччині без світла залишилися майже 700 тисяч абонентів.

Ба більше, після вибухів у жителів області зникла також вода.

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