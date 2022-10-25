Нещодавно міська влада Хмельницького публікувала графік планових відключень електроенергії. Однак знеструмлення міста близько 09:00 25 жовтня не було заплановане.

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Симчишин пояснив, що сталося з електрикою

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин одразу відреагував на ситуацію у своєму телеграм-каналі. Зокрема, він сказав, скільки людей не мають струму у своїх оселях.

Друзі, вимкнення електроенергії вранці, не планове, а саме аварійне. Зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. В результат орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання,

– зазначив чиновник.

Окрім того, він запевнив, що ремонтні бригади вже працюють та лагодять електромережі. На жаль, на Хмельниччині зараз погана погода – це є завадою на шляху до швидкого розв'язання проблеми. Час ремонтних робіт спрогнозувати дуже складно.

Зверніть увагу! Об'єкти критичної інфраструктури та медична галузь Хмельницького працюють, попри аварію.

Блекаут на Хмельниччині

У місті Нетішині, що у Хмельницькій області в суботу, 22 жовтня, зникло світло. Місцеві добу пробули без електрики та через це змушені були готувати їжу на вулиці та стояти у довжелезних чергах по воду.

У таких ситуаціях, як ця, важливо, не втрачати оптимізму та оперативно діяти. Загалом становище у Нетішині було таке: л юди, які мають буржуйки та мангали, готували їжу у дворах будинків; місцева влада підвозила воду, а також роздавала окріп. За гарячою водою стояли великі черги, люди набирали її собі у термоси. Мобільні телефони нетішинці заряджали від генераторів. юди, які мають буржуйки та мангали, готували їжу у дворах будинків; місцева влада підвозила воду, а також роздавала окріп. За гарячою водою стояли великі черги, люди набирали її собі у термоси. Мобільні телефони нетішинці заряджали від генераторів.

Важливо економити електроенергію

Очільники міст та обласних військових адміністрацій щодня закликають місцевих у своїх регіонах економити електроенергію. Ворог дуже пошкодив критичну інфраструктуру, тому проблеми зі струмом можуть бути ще довгий час.









































Як економно користуватись електроприладами / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував необхідність віялових відключень. За його словами – це довга і складна справа, однак з часом спеціалісти полагодять усі електромережі.

Варте уваги – у яких ще областях вимкнули світло: дивіться відео