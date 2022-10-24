Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Він також опублікував списки адрес будинків, які можуть сьогодні ввечері залишитися без енергопостачання.

Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Графік відключень світла на Хмельниччині:

У Хмельницькому енергомережа не витримує навантажень

Очільник Хмельницької ОВА вранці, 24 жовтня, повідомив, що в мікрорайонах міста аварійні відключення. Сергій Гамалій пояснив, що енергомережа не витримує навантажень.

Також Гамалій зазначив, що станом на ранок 24 жовтня в області відновили електропостачання на 97,3 %. Енергетики продовжують працювати у 10 населених пунктах Славутської тергромади.

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Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Хмельниччині

22 жовтня під час масованої атаки окупанти поцілили по енергетичному об'єкту в Хмельницькій області. Внаслідок цього багато районів залишилися без світла та води.

Більшість районів доволі швидко відновили електропостачання, однак у Нетішині ситуація була складною.

Через відсутність світла містяни встановили у дворах буржуйки, на яких гріли воду та готували.

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