Енергетична інфрструктура Хмельницької області зазнала пошкоджень унаслідок ракетних обстрілів 22 жовтня. В Укренерго розповіли, що наразі по всій Україні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

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У Хмельницькому майже повністю відновили світло

Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах,

– йдеться у повідомленні.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій близько 13 години інформував, що в Хмельницькому районі активно продовжується робота з відновлення електропостачання.

Повідомлялося, що без світла залишаються 5,5 тис людей, що менше 1% від всього населення району.

За даними Гамалія, станом на ранкок 23 жовтня в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.

Водночас у Хмельницькому було відновлено електропостачання на 96%, а водопостачання на 100%.

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