Енергетична інфрструктура Хмельницької області зазнала пошкоджень унаслідок ракетних обстрілів 22 жовтня. В Укренерго розповіли, що наразі по всій Україні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.
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У Хмельницькому майже повністю відновили світло
Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах,
– йдеться у повідомленні.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій близько 13 години інформував, що в Хмельницькому районі активно продовжується робота з відновлення електропостачання.
Повідомлялося, що без світла залишаються 5,5 тис людей, що менше 1% від всього населення району.
За даними Гамалія, станом на ранкок 23 жовтня в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.
Водночас у Хмельницькому було відновлено електропостачання на 96%, а водопостачання на 100%.
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Росія масово атакувала Україну: головне
- Зранку 22 жовтня Росія вкотре масово атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок обстрілів з'явилася інформація про перебої зі світлом та водою у Рівному, Луцьку та Хмельницькому.
- У Ковелі, що у Волинській області, унаслідок прильотів житлові райони можуть декілька днів бути без світла. Також ворог влучив у важливі об'єкти енергетики у Кіровоградській та Одеській областях.
- 22 жовтня через критичне збільшення споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях тимчасово вимикали світло.
- В Укренерго заявляли, що новий масовий обстріл може перевищити наслідки ударів 10 – 12 жовтня.
- Зранку 23 жовтня не було світла в Миколаєві та області. Також стабілізаційні відключення світла розпочалися у Києві.
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