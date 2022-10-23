Энергетическая инфраструктура Хмельницкой области получила повреждения в результате ракетных обстрелов 22 октября. В Укрэнерго рассказали, что в настоящее время по всей Украине 70 ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов.
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В Хмельницком почти полностью восстановили свет
Сотни наших сотрудников работают 24/7 для скорейшего возобновления энергоснабжения во всех пострадавших регионах,
– говорится в сообщении.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий около 13 часов информировал, что в Хмельницком районе активно продолжается работа по возобновлению электроснабжения.
Сообщалось, что без света остаются 5,5 тыс человек, что меньше 1% всего населения района.
По данным Гамалия, по состоянию на утро 23 октября в Шепетовском районе без электроэнергии остаются около 20% абонентов.
В то же время в Хмельницком было возобновлено электроснабжение на 96%, а водоснабжение – на 100%.
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Россия массово атаковала Украину: главное
- Утром 22 октября Россия в очередной раз массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов появилась информация о перебоях со светом и водой в Ровно, Луцке и Хмельницком.
- В Ковеле, что в Волынской области, в результате прилетов жилые районы могут несколько дней быть без света. Также враг попал в важные объекты энергетики в Кировоградской и Одесской областях.
- 22 октября из-за критического увеличения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях временно выключали свет.
- В Укрэнерго заявляли, что новый массовый обстрел может превысить последствия ударов 10 – 12 октября.
- Утром 23 октября не было света в Николаеве и области. Стабилизационные отключения света начались в Киеве.
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