Об этом сообщил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин. Он также опубликовал списки адресов домов, которые сегодня могут остаться без энергоснабжения.

Внимание Аварийные отключения света в Украине: графики и список городов

График отключений света в Хмельницкой области:

В Хмельницком энергосеть не выдерживает нагрузок

Глава Хмельницкой ОВА утром 24 октября сообщил, что в микрорайонах города проходят аварийные отключения. Сергей Гамалий объяснил, что энергосеть не выдерживает нагрузки.

Также Гамалий отметил, что по состоянию на утро 24 октября в области возобновили электроснабжение на 97,3%. Энергетики продолжают работу в 10 населенных пунктах Славутской тергромады.

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Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

Россияне атаковали энергетический объект в Хмельницкой области

22 октября во время массированной атаки оккупанты попали по энергетическому объекту в Хмельницкой области. В результате многие районы остались без света и воды.

Большинство районов довольно быстро возобновили электроснабжение, однако в селе Нетешин ситуация была сложной.

Из-за отсутствия света горожане установили во дворах буржуйки, на которых грели воду и готовили.

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