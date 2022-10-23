У дворах Нетішина люди встановили буржуйки, на яких гріють воду та варять їсти. Також у місті працює польова кухня.

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Як живе Нетішин без світла

Люди, які мають буржуйки та мангали, готують у дворах будинків. Місцева влада підвозить воду, також у місті роздають окріп. За гарячою водою теж стоять великі черги, люди набирають її собі у термоси.

Мобільні телефони нетішинці від генераторів. Таких локацій по місту декілька, тож на кожній точці також доводиться стояти по декілька годин.

Також у місці працює польова кухня. А волонтери, які в п'ятницю наліпили 2 тисячі вареників для передачі військовим до зони бойових дій, варять і роздають їх людям.

Росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Хмельниччині

Вчора, 22 жовтня, російські загарбники влучили в енергетичний об'єкт у Хмельницькій області. Багато районі залишилися без електропостачання та води.

Більшість районів вже відновили електропостачання, проте у Нетішині ситуація складна. Мер міста Олександр Супрунюк повідомив, що наразі відбувається третя спроба подати електроенергію та воду в Нетішин.

Попередні рази мережа не витримувала шаленого навантаження. Тож людей попросили не вмикати нагрівальні прилади одразу після подачі електрики, інакше доведеться бути без електрики ще на 12 – 24 години.

Довідка. 22 жовтня поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури у Рівному, Луцьку, Ковелі Волинської області, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині. Майже 3 мільйони громадян залишились без електрики.

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