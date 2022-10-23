Внаслідок ракетних обстрілів у мільйонів українців проблеми з електроенергією. Галущенко заявив, що зелена енергетика – це галузь, яка постраждала найбільше через атаки.

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Втрати в екологічно чистій енергоінфраструктурі

Представник уряду зазначив, що на Півдні розташовується більша частина зелених електростанцій. І, як відомо, окупанти саме цей регіон обстрілюють ледь не щодня.

Ми втратили вже десь 90% "вітру" і приблизно до 50% "сонця" (йдеться про вітрові та сонячні електростанції – 24 канал). Це величезні втрати з точки зору енергетики,

– сказав Галущенко.

Енергетичний потенціал України

Однак міністр зазначив, що Україна має величезний потенціал, щоб розвивати свою зелену електроенергію. Вітри, що дують з Азовського та Чорного морів дозволяють виробляти екологічно чисту електрику.

У нас був великий "скачок" зеленої електроенергії у 2019 році та відповідно – у 2020. У нас від 10 до 11 відсотків усієї енергосистеми становила зелена енергетика,

– заявив міністр.

Галущенко наголосив, що до 2030 року, якби не війна, нам би вдалось збільшити частку зеленої електроенергії до 25%. Після нашої перемоги, у якій міністр впевнений, доведеться по-іншому подивитись на екологічну енергію та збільшити її частку в енергосистемі України.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, чи відключатимуть струм в українських містах. З графіком можливих відключень електрики в кожному регіоні можна ознайомитись у матеріалі.

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