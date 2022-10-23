Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк. Віялові відключення очікують у проміжку від 16:00 до 23:00.
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Де вимикатимуть світло
Олександр Третяк повідомив, що світло частково вимикатимуть у районі:
- Північному
- автостанції "Чайка";
- автостанції "Рівне";
- Радіозаводу;
- Мототреку;
- Нового двору;
- Школи №12;
- Покровського собору;
- Грабника;
- Гідропарку (на вулицях Бандери, Короленка та Замковій).
Де саме та в який час – надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста,
– зазначив мер.
Третяк закликав мешканців міста заощаджувати електроенергію, адже це дозволить стабілізувати енергосистему.
Графік віялових відключень в області
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль оприлюднив графік віялових відключень в області. У проміжку від 14:00 до 18:00 у 29 територіальних громадах будуть віялові відключення, у 15 з яких – часткові.
Відключення світла на Рівненщині / Фото з телеграму Віталія Коваля
Крім того, голова ОВА доручив кожній громаді самостійно ухвалити рішення про формат навчання з 24 жовтня у школах з огляду на ситуацію з електропостачанням у кожному районі. Водночас садочки працюватимуть у режимі почергових груп.
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