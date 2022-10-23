Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третяк. Веерные отключения ожидают в промежутке с 16:00 до 23:00.
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Где будут выключать свет
Александр Третяк сообщил, что свет будут частично выключать в районе:
- Северном
- автостанции "Чайка";
- автостанции "Ровно";
- Радиозавода;
- Мототрека;
- Нового двора;
- Школы №12;
- Покровского собора;
- Грабника;
- Гидропарка (на улицах Бандеры, Короленко и Замковой).
Где именно и в какое время – предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города,
– отметил мэр.
Третяк призвал жителей города экономить электроэнергию, ведь это позволит стабилизировать энергосистему.
График веерных отключений в области
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль обнародовал график веерных отключений в области. В промежутке с 14:00 до 18:00 в 29 территориальных общинах будут веерные отключения, в 15 из которых – частичные.
Отключение света в Ровненской области / Фото из телеграма Виталия Коваля
Кроме того, глава ОВА поручил каждой общине самостоятельно принять решение о формате обучения с 24 октября в школах, учитывая ситуацию с электроснабжением в каждом районе. В то же время, садики будут работать в режиме дежурных групп.
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