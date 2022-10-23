Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третяк. Веерные отключения ожидают в промежутке с 16:00 до 23:00.

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Где будут выключать свет

Александр Третяк сообщил, что свет будут частично выключать в районе:

Северном

автостанции "Чайка";

автостанции "Ровно";

Радиозавода;

Мототрека;

Нового двора;

Школы №12;

Покровского собора;

Грабника;

Гидропарка (на улицах Бандеры, Короленко и Замковой).

Где именно и в какое время – предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города,

– отметил мэр.

Третяк призвал жителей города экономить электроэнергию, ведь это позволит стабилизировать энергосистему.

График веерных отключений в области

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль обнародовал график веерных отключений в области. В промежутке с 14:00 до 18:00 в 29 территориальных общинах будут веерные отключения, в 15 из которых – частичные.



Отключение света в Ровненской области / Фото из телеграма Виталия Коваля

Кроме того, глава ОВА поручил каждой общине самостоятельно принять решение о формате обучения с 24 октября в школах, учитывая ситуацию с электроснабжением в каждом районе. В то же время, садики будут работать в режиме дежурных групп.

Обратите внимание! Россия не может противостоять украинским защитникам и защитницам, поэтому усилила террор против мирного населения Украины. В частности, с 10 октября враг с помощью ракет и иранских дронов-камикадзе атакует энергетические объекты. Силам ПВО удается сбивать большинство враждебных целей, однако, к сожалению, есть попадания, вредящие энергосистеме. В частности, враг 22 октября частично обесточил Ровненщину и ряд других регионов.

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