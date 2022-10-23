Через відсутність світла містяни встановили у дворах буржуйки, на яких гріли воду та готували. Окрім цього, в Нетішині працювала польова кухня.

До теми Відключення світла в Україні: корисні поради, як вибрати генератор

Світло в Нетішині частково відновили

У виконавчому комітеті Нетішинської міськради розповіли, що світло в місті частково відновили.

Задля уникнення повторного відключення електроенергії, прохання економно її споживати – не вмикайте електроприлади без яких можна обійтись у такий скрутний час,

– мовиться у повідомленні.

Містян попередили, що у випадку, якщо споживання електроенергії зростатиме, місто знову знеструмлять.

Росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Хмельниччині

Росіяни 22 жовтня завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Рівному, Луцьку, Ковелі, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині. Майже 3 мільйони українців залишились без електрики.

Окрім цього, окупанти поцілили по енергетичному об'єкту в Хмельницькій області. Внаслідок цього багато районів залишилися без світла та води.

Більшість районів доволі швидко відновили електропостачання, однак у Нетішині ситуація була складною.

За словами міського голови Олександра Супрунюка, ввечері 23 жовтня була третя спроба подати електроенергію та воду в місто. Попередні рази мережа не витримувала шаленого навантаження.

Тому містян закликали не вмикати обігрівачі одразу після подачі електрики, інакше доведеться бути без світла ще 12 – 24 години.

Варто подивитися – нові деталі російського удару по Заходу України: відео