Зокрема, мовиться про роботу електроприладів, які забирають багато енергії. Саме тому місцева влада розповіла, що може зробити кожен, аби зекономити електрику, пише 24 канал.

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У ОВА пояснили, що треба зробити для економії світла

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що зараз від кожного залежить, чи вдасться уникнути відключень електроенергії. Аби до такого сценарію не дійшло, прямо зараз огляньте своє помешкання й вимкніть всі прилади, які не використовуєте.

Поради від Козицького:

підприємцям слід обмежити використання зовнішньої реклами особливо в пікові години споживання електроенергії – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, а також під час комендантської години;

промисловим підприємствам слід розглянути можливість переходу на роботу у нічний час;

найбільш енерговитратні прилади вмикайте з 00:00 по 05:00. Мовиться про електрообігрівач, бойлер, електроплиту, мікрохвильову піч, пральну машину, електричну духову шафу, електрочайник, кавоварку, праску, посудомийну машину, кондиціонер, зарядні пристрої, порохотяг, комп'ютер, телевізор.

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Вінницький міський голова Сергій Моргунов написав, що тільки шляхом зменшення вуличного освітлення, оптимізації роботи громадського транспорту в місті вдалось зекономити понад 49 тисяч кіловатів. Крім того, заклики до громад озвучили очільники багатьох обласних військових адміністрацій. Серед них:

Житомирська ОВА, де пояснили, що економити світло треба, щоб ремонті бригади змогли перепід'єднати пошкоджені ділянки до резервних джерел живлення;

Чернігівська ОВА, яка закликала бізнес перейти до найвищого рівня економії ресурсів, щоб енергосистема оговталася від ударів;

Сумська ОВА, де попередили, що в області не буде води з 7 до 23 години, не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення;

Київська ОВА, яка закликала людей зарядити телефони, ноутбуки й планшети, щоб залишатися на зв'язку, а також підготуватися до тимчасових відключень.

Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у Києві почнеться 20 жовтня, зважаючи на погоду та необхідність економити електрику.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич написав рекомендації, які дозволять використовувати телефон довше:

зарядіть телефони та павербанки;

увімкніть режим енергозаощадження;

рідко вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана;

вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків;

обмежте кількість додатків у "не сплячому" режимі, залиште тільки важливі: месенджер, дзвінки, застосунок "повітряна тривога";

вимкніть розпізнавання голосових команд, GPS, Bluetooth;

не дивіться відео та не грайте в ігри.

Як українці можуть економити електрику

Варто зауважити, що влада неодноразово озвучувала вимоги до користування електрикою на фоні російських атак. Ось найважливіші, які слід знати та яких дотримуватися:

мінімізувати користування електроенергією з 07:00 до 23:00;

звикнути до зменшення вуличного освітлення;

вимикати всі зайві електроприлади й прилади, які багато споживають – мікрохвильовки, бойлери, чайники, кондиціонери, електрообігрівачі, електроплити, пральні машини, електродуховки, кавоварки, праски, посудомийки, порохотяги, комп'ютери, телевізори;

наперед зарядити телефони, ноутбуки, планшети;

підприємцям, власникам рекламних площ, магазинів, кафе та ресторанів – максимально економити на освітленні вивісок та екранів.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що російські окупанти з 10 жовтня атакують енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, і дронами-камікадзе, які міг поставити Росії Іран.

Попередньо відомо, що внаслідок атак Росії станом на 19 жовтня вже пошкоджено 40% електростанцій.

Ввечері 19 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українці отримають роз'яснення від місцевої влади щодо відключення світла. Попри це, обмежити споживання електроенергії потрібно вже.

За словами президента, 20 жовтня дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими.

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