Про це повідомив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців. Президент уточнив, що керівники обласних адміністрацій та урядовці детально роз'яснять обмеження.

Увага Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента

Будуть роз'яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики,

– зазначив Володимир Зеленський.

Споживання електроенергії має бути свідомим

Президент попросив не вмикати зайву електротехніку та обмежити споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії.

Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими,

– додав Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського за 19 жовтня: відео

Відключення світла 20 жовтня: головне

20 жовтня в Україні вимикатимуть світло – відключення будуть почергові і триватимуть не більше 4 годин.

В Укренерго уточнили, що дізнатись в який час не буде світла саме у вашій області можна дізнатись на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго).

Це вимушений крок, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни.

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