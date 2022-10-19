Про це під час вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він закликав українців свідомо ставитися до споживання електрики.

До теми Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента

Президент провів важливі зустрічі

Зеленський зауважив, що 19 жовтня був доволі продуктивний день. Зокрема, він зустрівся з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями.

Подякував пану Ленарчичу за всю допомогу, що була надана за час повномасштабної війни. Обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулися енергетичної ситуації,

– розповів глава держави.

Також президент провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський також подякував йому за підтримку територіальної цілісності України.

"Обговорили ключові безпекові питання, що постали зараз перед Україною й усім нашим регіоном. Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей із російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства", – додав глава держави.

Окрім цього, відбулася зустріч з міністром закордонних справ Греції, який прибув із візитом до Києва вже втретє з 24 лютого.

"Подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Домовилися про посилення нашої взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, а також на рівні НАТО", – зазначив президент.

Завтра Зеленський візьме участь у саміті Європейського Союзу та звернеться до партнерів нашої держави.

"Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу", – зауважив глава держави.

Зак його словами, 19 жовтня також відбулася зустріч голови Офісу Президента Андрія Єрмака та представників посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії. На ній обговорили посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

"Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу", – наголосив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Цікаво Математика війни: скільки коштує збити "шахіда"

Окупанти знищили 3 енергетичні об'єкти

Зеленський розповів, що Україна вже має суттєві результати:

протягом місяця збили 233 "шахіди" та десятки ракет;

лише 19 жовтня на Київському напрямку знищили 10 іранських дронів;

ще 11 ворожих безпілотників збили воїни повітряного командування "Південь".

Президент подякував захисникам за чудову роботу.

Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом,

– додав глава держави.

Він зауважив, що для того, щоб відновити нормальні енергетичні можливості України, звичайно, зроблять усе можливе. Однак для цього потрібен час та спільні зусилля всіх українців.

"Завтра – ще більше, ніж раніше. Будуть роз'яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7 ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики", – зазначив Зеленський.

Президент закликав:

не вмикати зайву електротехніку,

обмежувати споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії.

"Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", – пояснив глава держави.

Зеленський розповів, що сьогодні також провів загальну нараду з питань енергетики, на якій були присутні представники Офісу Президента, уряду, енергокомпаній.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергооб'єкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів", – розповів президент.

Актуально За законами воєнного часу: до чого Путін готує Росію та чого чекати українцям

Глава держави звернувся до українців на окупованих територіях

Зеленський зауважив, що хоче окремо звернутися до українців, які опинилися на тимчасово окупованих Росією територіях Півдня та Сходу України.

Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди, так само як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території,

– наголосив президент.

Він додав, що якщо ж цього зробити не вдасться й українець опиниться в російських військових структурах, за першої ж нагоди слід намагатися скласти зброю та прийти на українські позиції.

"І головне – бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів", – зазначив глава держави.

За його словами, Росія пів року цуралася навіть слова "війна" та карала за нього своїх же людей кримінальними справами. Тепер країна-терористка сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території.

"Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії", – зауважив президент.

Зеленський розповів, що ввечері підписав черговий указ про нагородження українських воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначили 71 військовослужбовця Збройних Сил України.

"Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає нашому захисту! І окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова", – додав глава держави.

Він зазначив, що цю нагороду щороку вручають тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей.

"Справді важливо, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, що так сміливо захищають свободу. Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!" – підсумував президент.

Варто подивитися – Данілов різко відреагував на оголошений Путіним "воєнний стан": відео