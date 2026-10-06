До 16 часов отключений: эксперт предсказал, чего ожидать киевлянам зимой

Украина готовится к крайне сложной зиме в условиях постоянного энергетического террора со стороны России. Подготовка к ударам велась, но можно было бы сделать больше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, при определенных условиях киевляне могут иметь по 14–16 часов отключений в сутки. Ситуация может быть и лучше. Все зависит от количества массированных обстрелов и состояния объектов энергетики.

Что не так с подготовкой к отопительному сезону?

Как подчеркнул Попенко, недавно правительство приостановило часть финансирования защиты энергетических объектов из-за сложной ситуации с расходами. Не факт, что часть работ удастся завершить до начала зимы.

Обратите внимание! Украина пока что недополучила 29,5 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров. Сейчас все зависит от того, насколько быстро все необходимые решения примут Кабмин и Верховная Рада. Из-за этого правительству пришлось отложить непервоочередные расходы.

Сейчас также чрезвычайно важно завершить установку газопоршневых установок на предприятиях теплокоммунэнерго и мощных генераторов на водоканалах. А также – обеспечить резервное энергоснабжение многоквартирных домов, чтобы сохранить подачу тепла и функционирование канализации во время длительных отключений.

Какими будут отключения в Киеве зимой: смотрите видео 24 Канала

В целом наиболее уязвимыми к отключениям света являются города с населением свыше миллиона человек (Харьков, Киев, Одесса, Днепр) и прифронтовые области. На Западе будет легче благодаря возможности импорта электроэнергии из ЕС.

Добавим, что бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков отметил три фактора, которые будут влиять на продолжительность отключений зимой. Здесь стоит обратить внимание и на погоду. В случае благоприятной погоды период отключений удастся пережить значительно легче.