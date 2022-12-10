Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, в Киеве сейчас тестируют обновленные графики.

К теме Как будет работать генератор при дожде: правила пользования прибора, которые нельзя игнорировать

Время отключений сократилось

Коваленко рассказал, что за период с 25 ноября по 8 декабря среднее время отсутствия света между включениями уменьшилось с 5 часов 32 минут до 3 часов 30 минут. В то же время максимальное время отключений сократилось вдвое – с 20 часов 39 минут до 10 часов 8 минут.

Также стало меньше домов, в которых нет света более 10 часов – 87 вместо 667. Среднее время отключений в сутки составляет 9 часов 29 минут, а до этого – 11 часов 12 минут.

По словам гендиректора Yasno , 10 декабря был трудный день. Пока Киев спал, Одессу атаковали дроны.

В области почти нет объектов генерации, поэтому им и сегодня было несладко. Сейчас в Одессе заживлены только объекты критической инфраструктуры. Жилые дома – вообще без света. В Киеве же тестируют обновленные графики. Да, они сложнее. Да, в условиях высоких ограничений их соблюдать нелегко,

– отметил Коваленко.

Он поблагодарил киевлян за их развернутые комментарии и отметил, что лучше всего писать их в частные сообщения ДТЭК Киевские электросети или на сайт в специальную форму, если вашего адреса в графике нет.

"Но для чего это я пишу. Я очень хочу, чтобы вы поняли, что все это происходит не потому, что энергетикам хочется отключить город или два. Не потому, чтобы сделать жизнь украинцев неудобной. Наоборот, сейчас мы боремся с соседом-идиотом, абсолютно непредсказуемым и непостижимым", – объяснил чиновник.

По его словам, сотни тысяч людей – ВСУ, энергетики, медики – работают для того, чтобы у украинцев над головами не летали ракеты, свет был хотя бы сколько-то времени в день, а каждый человек мог получить медицинскую помощь.

"Я понимаю, что сейчас сложно, у меня тоже отключают свет. Так же меня накрывает злость. И в такие секунды я вспоминаю наших защитников, в каких они делающих условиях. И это приводит меня в чувство", – заявил Коваленко.

Гендиректор Yasno добавил, что тоже гордится каждым, кто держит себя в руках и умеет приспособиться к ситуации:

девушкой со сломанной ногой, которая живет на 17 этаже и спускается по лестнице со стульчиком,

семьей, видевшей из своей квартиры в небоскребе чуть ли не каждый прилет по столице, но продолжает вести бизнес,

мамой с маленьким ребенком, которые живут в новом доме и пользуются заранее приобретенной туристической горелкой.

"Это невероятные люди. Кого они собрались побеждать?" – подытожил Коваленко.

Обратите внимание! Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина испытала серьезные проблемы из-за обстрелов России. Около 50% критической энергетической инфраструктуры разрушены , некоторые из объектов – полностью.



Если у вас нет света, воспользуйтесь "Пунктом несокрушимости" / Инфографика 24 канала