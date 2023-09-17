Секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Тарас Криворучко надеется, что столица пройдет зиму относительно ровно, если не будет серьезных прилетов по критически важным объектам инфраструктуры.

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В Киеве будут выключать свет

Криворучко отметил, что в Киеве определенные плановые отключения света все-таки будут. Ведь они необходимы для уменьшения нагрузки на растущую сеть со снижением температуры воздуха. Например, для столицы каждые минус 5 градусов – это плюс 100 мегаватт потребления.

Чем будет холоднее, тем больше будет дефицит электроэнергии. Поэтому чем дольше столбики термометров будут показывать ниже 10 градусов мороза, тем больше вероятность ввода графиков отключения света. К этому жителям Киева нужно быть готовыми, а именно приготовить портативные зарядные устройства, газовые туристические плитки и фонарики,

– отметил чиновник.

По его словам, конечно, в столице, как и в прошлом году, развернут пункты обогрева.

"Надеюсь, что отключения света не будут такими длительными, как прошлой зимой. Впрочем, следует помнить, что столица связана с общей энергетической системой Украины. Наш город не может самостоятельно обеспечить себя электроэнергией. Когда ракета попала в одну из подстанций на Киевщине, у нас были большие проблемы с электроснабжением в городе", – отметил Криворучко.

Он добавил, что происходящее с энергетической инфраструктурой в Одесской или Сумской области влияет и на столичных потребителей электричества.

"Сегодня Киев защищают самые современные системы ПВО. Трудно предусмотреть последствия обстрелов критической инфраструктуры в других регионах. Но, очевидно, что ближе к отопительному сезону атаки России на украинские энергообъекты усилятся. Столичная власть уже подготовила и отработала разные сценарии работы в случае чрезвычайных ситуаций", – заявил чиновник.

Он подытожил, что Киевсовет надеется на работу противовоздушной обороны и энергетиков, а также на то, что этой зимой удастся избежать худшего сценария в виде полного блэкаута.

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Одесса и Киев – в зоне риска

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Суспильном заявил, что Одесса и Киев будут наиболее уязвимыми во время следующего отопительного сезона. Также в зоне риска находятся Харьков, Николаев и Херсон.

В Одессе и Киеве устанавливают дополнительную резервную генерацию для критической инфраструктуры, то есть отопления, водоснабжения, энергоснабжения. Харченко убежден, что длительных отключений света не будет, даже несмотря на сложность зимы и предстоящие вражеские обстрелы.

Не будет каких-нибудь многочасовых отключений. Уверен, что в случае обстрелов не будет отключений по 10 – 12 часов. Мы уже выработали в нашей энергосистеме алгоритмы, знаем, как нужно действовать для того, чтобы уменьшать последствия обстрелов,

– заметил чиновник.

Также он не видит оснований для блэкаутов в национальном масштабе.

"Безусловно, могут быть аварийные отключения регионов, могут происходить отдельные отключения в городах или областях. Но это не будет долгосрочно и не будет иметь национального масштаба. Речь идет о 4 – 6 часах на восстановление поставок", – пояснил директор Центра исследования энергетики.

Обратите внимание! Харченко посоветовал жильцам многоквартирных домов закупить генераторы, если водоснабжение у них работает с помощью помп.