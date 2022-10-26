Графики аварийных отключений создали по группам. К какой группе относится ваше жилье, можно будет узнать на сайте "Львовоблэнерго", когда эта функция заработает. Сейчас страница работает в тестовом режиме.

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График отключений света по группам

Во Львове потребителей электроэнергии разбили на три группы. В каждой из них электроэнергию будут выключать поэтапно.



Отключение света электроэнергии во Львове по группам / Львовобленерго

Когда вводят график планомерных отключений

График аварийных отключений вводится не планомерно, а исключительно по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго". Все будет считаться в соответствии с ситуацией в энергосистеме Украины. Поэтому спрогнозировать использование графиков заранее практически невозможно.

Важно. Советуем подготовиться к отключениям света заранее и всегда держать готовые заряженные телефоны, павербанки и фонарики. Иногда случается, что свет электроэнергия отсутствует и в другое время или из-за аварий дольше 4 часов. Кроме этого, процедура применения стабилизационных отключений предполагает, что они должны происходить сразу после распоряжения НЭК Укрэнерго, поэтому графики могут корректироваться.

В "Львовоблэнерго" отметили, что иногда электроэнергия может отсутствовать также по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.

Как можно избежать отключений света

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины. Они необходимы, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы.

Однако массовое сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) уменьшает риск перегрузки в сетях. Соответственно возникает меньшая необходимость выключать потребителей.



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