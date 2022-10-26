Графіки аварійних відключень створили за групами. До якої групи належить ваше помешкання, можна буде дізнатись на сайті "Львівобленерго", коли ця функція запрацює. Наразі сторінка працює у тестовому режимі.

До теми Відключення світла в Україні 26 жовтня: графіки по областях

Графік відключень світла за групами

У Львові споживачів електроенергії розбили на 4 групи. У кожній з них електроенергію вимикатимуть поетапно.



Відключення світла електроенергії у Львові за групами / Львівобленерго

Коли вводять графік планомірних відключень

Графік аварійних відключень вводять не планомірно, а виключно за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго". Все зважатиме відповідно від ситуації в енергосистемі України. Тому спрогнозувати впровадження графіків заздалегідь практично неможливо.

Важливо. Радимо підготуватись до відключень світла за заздалегідь й завжди тримати напоготові заряджені телефони, павербанки та ліхтарики. Іноді трапляється, що світло електроенергія відсутні й в інший час або через аварії довше, ніж 4 години. Крім цього, процедура застосування стабілізаційних відключень передбачає, що вони мають відбуватися відразу після розпорядження НЕК Укренерго, тож графіки можуть корегуватись.

У "Львівобленерго" зауважили, що іноді електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

Як можна уникнути відключень світла

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Вони потрібні, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми.

Проте масове свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (із 6:00 по 11:00 та із 17:00 по 23:00) зменшує ризик перевантаження в мережах. Відповідно, виникає менша необхідність вимикати споживачів.

Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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