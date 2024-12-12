Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Романа Андарака в комментарии "Новости.Live".

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Когда графики отключения света могут отменить

Андарак поделился, что графики отключения света в Украине могут продолжаться как минимум до конца этой зимы. Заместитель министра энергетики отметил, что при таком прогнозе учитывает и новые возможные атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Украинцам придется жить в условиях графиков отключений света по крайней мере до весны, если Россия не прекратит атаки на украинские энергетические объекты,

– сообщил заместитель министра энергетики.

В то же время Андарак добавил, что отключения могут отменить уже в ближайшие недели, если враг не будет наносить новых мощных ударов. Впрочем, заместитель министра энергетики не спешит с оптимистичными прогнозами, ведь в последние дни враг атаковал объекты генерации восточной части Украины.

"Со временем ситуация будет улучшаться, однако нельзя ничего спрогнозировать, ведь эти обстрелы являются непредсказуемыми", – добавил он.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме, однако все работает на пределе. Андарак объяснил, что враг бьет по энергообъектам не только ракетами во время массированных атак, но и дронами, УАБами, которыми атакуют объекты распределения электроэнергии на прифронтовых территориях.