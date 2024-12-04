Блэкауты из-за российской агрессии угрожают еще одной стране – Великобритании. Поскольку Россия не решится бомбить британские электростанции и подстанции, она может прибегнуть к кибератакам с целью вывести из строя энергосеть Соединенного Королевства. Об этом предупредил Пэт Макфадден, министр по межправительственным связям Великобритании.

Планы по выживанию в условиях войны уже готовят в странах Балтии и Скандинавии, опираясь на классические советы, например запасы пищи, а в Британии советуют иметь защищенные сложные пароли для противодействия киберугрозам.

24 Канал рассказывает, что известно об угрозе блэкаутов в Великобритании и как страны Европы готовятся к масштабным кибератакам со стороны России.

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Миллионы людей без света: о чем предупредили британцев

В конце ноября BBC анонсировала предупреждение от министра по межправительственным связям Великобритании, канцлера герцогства Ланкастер Пэта Макфаддена, о том, что Россия готова осуществить кибератаки на Великобританию и других союзников, пытаясь ослабить поддержку Украины. Рассказать об угрозе Макфадден запланировал на встрече НАТО.

Основной месседж чиновника, который отвечает за национальную безопасность королевства – Кремль может нацелиться на британский бизнес и оставить миллионы людей без света.

Россия – исключительно агрессивная и безрассудная, а кибервойна может быть дестабилизирующей и изнурительной.

Это не первое предупреждение об агрессивных действиях России против союзников Украины. В сентябре на совместном оборонном брифинге западных разведывательных агентств российское подразделение 29155 обвинили в осуществлении атак, направленных на срыв усилий по оказанию помощи Украине в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Считается, что группировка стоит за отравлением бывшего российского двойного агента и его дочери в Солсбери в 2018 году.



Пэт Макфадден / Фото британского правительства

Россия уже перешла к действиям – в Великобритании в последнее время произошла серия кибератак в нескольких общинах, и ответственность за некоторые из них взяла российская хакерская группировка. Среди этих общин Миддлборо, Солфорд, Портсмут и Тис.

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О чем заявил министр Макфадден

В конце концов Макфадден действительно выступил с речью о коллективной безопасности НАТО в условиях современных угроз, в частности России. Он отметил важность НАТО, основанного после Второй мировой войны для защиты общих интересов Европы и Северной Америки, и отметил прочность Альянса, усиленного новыми членами, в частности Швецией.

Основной акцент Макдафен сделал на вызовах кибербезопасности, возникающих из-за действий таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Министр подчеркнул, что Россия использует кибероружие как часть своей стратегии дестабилизации, направленную против Украины, стран НАТО и их критически важной инфраструктуры.

Здесь, в Великобритании, Россия атаковала наши медиа, телекоммуникации, политические и демократические институты, а также энергетическую инфраструктуру. Вместе с международными партнерами мы недавно публично разоблачили российское военное подразделение – 29155 – которое проводило кампанию вредоносной кибердеятельности против членов НАТО. Это подразделение атаковало государственные услуги, финансовый сектор, транспортные системы, энергетическую и медицинскую инфраструктуру членов НАТО. Его цель – не только нарушить попытки оказания помощи, но и подорвать государственную и общественную поддержку Украины,

– подчеркнул министр.

Макфадден отметил, что Великобритания вместе с союзниками активно противодействует этим угрозам, разоблачая злоумышленников, внедряя новые инициативы для реагирования на инциденты и укрепляя собственную кибероборону.

Он также объявил о создании Лаборатории исследований безопасности искусственного интеллекта в Оксфордском университете, направленной на изучение влияния новейших технологий на национальную безопасность.

С помощью кибератаки Россия может отключить электричество для миллионов людей. Она может парализовать электросети. Это скрытая война, которую Россия ведет в Украине, и за последний год российские военные вместе с неофициальной армией киберпреступников и хактивистов не только усилили атаки, но и расширили свои цели до многих членов и партнеров НАТО ... Россия не будет колебаться атаковать британский бизнес для достижения своих целей. Она без колебаний воспользуется любыми уязвимостями в наших физических или цифровых системах обороны. Поэтому я призываю их сделать все возможное, чтобы укрепить свою безопасность, защитить себя, страну и наших союзников от этой угрозы,

– добавил Макфадден.

Завершая, Макфадден отметил необходимость коллективных усилий, включая правительства, бизнес и общественность, для укрепления кибербезопасности и адаптации НАТО к новым угрозам, в частности в сфере искусственного интеллекта.

Как на угрозу российских кибератак реагируют в Европе

Западные страны уже начали готовиться к возможным российским атакам, по крайней мере на инфраструктуру. В контрольном списке от правительства Швеции для выживания во время войны – запас воды, спальные мешки, дополнительные батарейки, наличные на неделю, и продукты длительного хранения, например рис и крупы, пишет The Guardian.

В то же время Россия в шведских документах прямо не упоминается, она остается в фоне, как и во время холодной войны. Однако характер угрозы изменился: к вероятности вооруженного нападения добавляются кибернападения и дезинформационные кампании.

Европа, кроме угроз ядерного конфликта или военной агрессии, теперь сталкивается с современной формой войны – киберугрозами. Глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Ричард Хорн отметил, что риски со стороны России и Китая серьезно недооценивают.

Рост серьезных киберинцидентов побудило министра Пэта Макфаддена подчеркнуть разрушительные последствия киберопераций России, в частности возможности обесточивания миллионов людей. Соответственно, правительства Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании поощряют граждан готовиться к отключениям электроэнергии и другим кризисам.

Эксперты подчеркивают, что хотя атака на национальную инфраструктуру может вызвать ответ НАТО, она является реальным риском. Великобритания имеет план действий в случае кибератак, который предусматривает восстановление функциональности систем в течение 24 часов после инцидента.

Я бы воспринимал эти предупреждения серьезно. Я не считаю, что это преувеличение. В то же время сеть Великобритании является достаточно устойчивой. У России есть потенциал нанести вред и создать проблемы, но у сети есть устойчивость. Она создана, чтобы справляться с нарушениями и угрозами,

– приводит The Guardian слова Дэна Маркса, научного сотрудника аналитического центра по энергетической безопасности Королевского института объединенных служб.

По словам Сирана Мартина, бывшего руководителя Национального центра кибербезопасности Великобритании, каждая крупная организация в Великобритании должна иметь план по кибератаке, которая поражает ключевую инфраструктуру.

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Каждая организация должна иметь план, как справиться с потерей большой инфраструктурной сети. Разница между работой на 50% в течение 24 часов после атаки и пребыванием в автономном режиме в течение двух недель огромная,

– отметил Мартин.

Страны Европы, в частности Швеция и Норвегия, обновляют рекомендации по киберзащите, призывая использовать сильные пароли и проверять источники информации, чтобы противодействовать дезинформации. Великобритания также усилила кибероборону, но исследователи считают, что пандемия COVID-19 была упущенной возможностью для подготовки к внешним угрозам. Сейчас британцам приходится объяснять, что даже пароли – это чувствительный момент в кибербезопасности.

Основная задача планов, как можно понять из подготовки стран Балтии и Скандинавии, – это сохранение психологической устойчивости. Одной из задач российской активности ниже порога войны является распространение страха и хаоса, – методика, которую Россия использует вместе с оружием в войне против Украины.