Блекаути через російську агресію загрожують ще одній країні – Великій Британії. Оскільки Росія не наважиться бомбити британські електростанції та підстанції, вона може вдатися до кібератак з метою вивести з ладу енергомережу Сполученого Королівства. Про це попередив Пет Макфадден, міністр з міжурядових зв'язків Великої Британії.

Плани з виживання в умовах війни вже готують у країнах Балтії та Скандинавії, опираючись на класичні поради, як-от запаси їжі, а в Британії радять мати захищені складні паролі для протидії кіберзагрозам.

24 Канал розповідає, що відомо про загрозу блекаутів у Великій Британії та як країни Європи готуються до масштабних кібератак з боку Росії.

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Мільйони людей без світла: про що попередили британців

Наприкінці листопада BBC анонсувала попередження від міністра з міжурядових зв'язків Великої Британії, канцлера герцогства Ланкастер Пета Макфаддена, про те, що Росія готова здійснити кібератаки на Велику Британію та інших союзників, намагаючись послабити підтримку України. Розповісти про загрозу Макфадден запланував на зустрічі НАТО.

Основний меседж чиновника, який відповідає за національну безпеку королівства – Кремль може націлитися на британський бізнес і залишити мільйони людей без світла.

Росія – виключно агресивна та безрозсудна, а кібервійна може бути дестабілізаційною та виснажливою.

Це не перше попередження про агресивні дії Росії проти союзників України. У вересні на спільному оборонному брифінгу західних розвідувальних агенцій російський підрозділ 29155 звинуватили в здійсненні атак, спрямованих на зрив зусиль з надання допомоги Україні в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Вважається, що угруповання стоїть за отруєнням колишнього російського подвійного агента та його дочки у Солсбері у 2018 році.



Пет Макфадден / Фото британського уряду

Росія вже перейшла до дій – у Великій Британії останнім часом сталася серія кібератак у кількох громадах, і відповідальність за деякі з них взяла російське хакерське угруповання. Серед цих громад Міддлборо, Солфорд, Портсмут і Тіс.

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Про що заявив міністр Макфадден

Врешті Макфадден дійсно виступив із промовою про колективну безпеку НАТО в умовах сучасних загроз, зокрема Росії. Він наголосив на важливості НАТО, заснованого після Другої світової війни для захисту спільних інтересів Європи та Північної Америки, і відзначив міцність Альянсу, підсиленого новими членами, зокрема Швецією.

Основний акцент Макдафен зробив на викликах кібербезпеки, що виникають через дії таких країн, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Міністр підкреслив, що Росія використовує кіберзброю як частину своєї стратегії дестабілізації, спрямовану проти України, країн НАТО та їхньої критично важливої інфраструктури.

Тут, у Великобританії, Росія атакувала наші медіа, телекомунікації, політичні та демократичні інститути, а також енергетичну інфраструктуру. Разом із міжнародними партнерами ми нещодавно публічно викрили російський військовий підрозділ – 29155 – який проводив кампанію шкідливої кібердіяльності проти членів НАТО. Цей підрозділ атакував державні послуги, фінансовий сектор, транспортні системи, енергетичну та медичну інфраструктуру членів НАТО. Його мета – не лише порушити спроби надання допомоги, а й підірвати державну та громадську підтримку України,

– наголосив міністр.

Макфадден зазначив, що Велика Британія разом із союзниками активно протидіє цим загрозам, викриваючи зловмисників, впроваджуючи нові ініціативи для реагування на інциденти та зміцнюючи власну кібероборону.

Він також оголосив про створення Лабораторії досліджень безпеки штучного інтелекту в Оксфордському університеті, спрямованої на вивчення впливу новітніх технологій на національну безпеку.

За допомогою кібератаки Росія може вимкнути електрику для мільйонів людей. Вона може паралізувати електромережі. Це прихована війна, яку Росія веде в Україні, і за останній рік російські військові разом із неофіційною армією кіберзлочинців і хактивістів не лише посилили атаки, але й розширили свої цілі до багатьох членів і партнерів НАТО… Росія не буде вагатися атакувати британський бізнес для досягнення своїх цілей. Вона без вагань скористається будь-якими вразливостями в наших фізичних чи цифрових системах оборони. Тож я закликаю їх зробити все можливе, щоб зміцнити свою безпеку, захистити себе, країну та наших союзників від цієї загрози,

– додав Макфадден.

Завершуючи, Макфадден наголосив на необхідності колективних зусиль, включаючи уряди, бізнес та громадськість, для зміцнення кібербезпеки та адаптації НАТО до нових загроз, зокрема у сфері штучного інтелекту.

Як на загрозу російських кібератак реагують у Європі

Західні країни уже почали готуватися до можливих російських атак, принаймні на інфраструктуру. У контрольному списку від уряду Швеції для виживання під час війни – запас води, спальні мішки, додаткові батарейки, готівка на тиждень, і продукти тривалого зберігання, як-от рис і крупи, пише The Guardian.

Водночас Росія у шведських документах прямо не згадується, вона залишається у фоні, як і під час холодної війни. Проте характер загрози змінився: до ймовірності збройного нападу додаються кібернапади та дезінформаційні кампанії.

Європа, окрім загроз ядерного конфлікту чи військової агресії, тепер стикається із сучасною формою війни – кіберзагрозами. Очільник Національного центру кібербезпеки Великої Британії Річард Хорн зазначив, що ризики з боку Росії та Китаю серйозно недооцінюють.

Зростання серйозних кіберінцидентів спонукало міністра Пета Макфаддена наголосити на руйнівних наслідках кібероперацій Росії, зокрема можливості знеструмлення мільйонів людей. Відповідно, уряди Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії заохочують громадян готуватися до відключень електроенергії та інших криз.

Експерти підкреслюють, що хоча атака на національну інфраструктуру може викликати відповідь НАТО, вона є реальним ризиком. Великобританія має план дій у разі кібератак, який передбачає відновлення функціональності систем упродовж 24 годин після інциденту.

Я б сприймав ці попередження серйозно. Я не вважаю, що це перебільшення. Водночас мережа Великобританії є досить стійкою. У Росії є потенціал завдати шкоди та створити проблеми, але в мережі є стійкість. Її створено, щоб справлятися з порушеннями та загрозами,

– наводить The Guardian слова Дена Маркса, наукового співробітника аналітичного центру з енергетичної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб.

За словами Сірана Мартіна, колишнього керівника Національного центру кібербезпеки Великої Британії, кожна велика організація у Великій Британії повинна мати план щодо кібератаки, яка вражає ключову інфраструктуру.

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Кожна організація повинна мати план, як впоратися з втратою великої інфраструктурної мережі. Різниця між роботою на 50% протягом 24 годин після атаки та перебуванням в автономному режимі протягом двох тижнів величезна,

– зауважив Мартін.

Країни Європи, зокрема Швеція та Норвегія, оновлюють рекомендації щодо кіберзахисту, закликаючи використовувати сильні паролі та перевіряти джерела інформації, щоб протидіяти дезінформації. Великобританія також посилила кібероборону, але дослідники вважають, що пандемія COVID-19 була змарнованою можливістю для підготовки до зовнішніх загроз. Зараз британцям доводиться пояснювати, що навіть паролі – це чутливий момент у кібербезпеці.

Основне завдання планів, як можна зрозуміти з підготовки країн Балтії та Скандинавії, – це збереження психологічної стійкості. Одним із завдань російської активності нижче порогу війни є поширення страху та хаосу, – методика, яку Росія використовує разом зі зброєю у війні проти України.