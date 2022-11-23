Из-за атаки по Украине свет исчез в Молдове: полиция сообщает о транспортном коллапсе

Россия в очередной раз обстреляла критическую инфраструктуру Украины, поэтому исчез свет в соседней Молдове. Также официальные лица сообщают о проблемах с транспортным сообщением и мобильной связью.

В среду, 23 ноября, оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергосистему нашего государства. В Полиции Молдовы отмечают, что в их стране также есть проблемы с электроснабжением, сообщает 24 канал.

Читайте на ЗАЭС – полный блекаут: какая ситуация на украинских атомных электростанциях

Какая ситуация сейчас в Молдове

Генеральный инспекторат полиции соседнего государства просит граждан сохранять спокойствие. Из-за проблем со светом полицейские рекомендуют пешеходам быть максимально осторожными после заката. Кроме того, водителям следует снижать скорость, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Транспортный коллапс в Молдове: смотрите видео соцсетей

Правоохранители Молдовы призвали людей отказаться от прогулок в опасных местах, перемещаться по группам и избегать подозрительных лиц.

Переходите улицу только после того, как убедитесь, что можете сделать это безопасно,

– отметили в Кишиневе.

Из-за атаки на Украину проблемы со светом в Молдове: смотрите видео из соцсетей

Также молдавский мобильный оператор связи Moldcell предупредил людей о проблемах с сетью. Как сообщает пресс-служба компании, связь будет восстановлена после подачи электроэнергии.

Уважаемый абонент, из-за аварийного отключения в системе электропередачи, услуги Moldcell могут быть частично или полностью недоступны. Как только подача электроэнергии будет возобновлена, услуги возобновятся,

– написали в фейсбуке Moldcell.

Также там констатировали, что специалисты делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и поблагодарили за понимание.

Массированная ракетная атака на Украину

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что россияне выпустили по столице 31 ракету. Из них удалось сбить – 21. Часть города сейчас обесточена, также пострадали в результате обстрела.

После ракетных ударов ситуацию прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Россия не приближает мир и точно не способствует переговорам между нашими государствами.

О проблемах с электроэнергией в Молдове стало известно около 14.30, 23 сентября. Свет исчез в отдельных районах Кишинева, Комрате, Хинчештахе, Бельцах и в районах Приднестровья. Через час ситуация стала стабилизироваться.

Достойно внимания – последствия обстрела Украины 23 сентября: смотрите видео