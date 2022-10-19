Вечером 19 октября в Офисе Президента сообщили, что с 20 октября по всей Украине будут выключать электричество из-за проблем с сетью. Глава Николаевской области Виталий Ким и мэр Полтавы Александр Мамай рассказали о ситуации в своих регионах.

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Нужно экономить электричество, чтобы не было отключений

Глава Николаевской ОВА призвал жителей области экономить потребление электричества.

Прошу всех завтра начиная с 7:00 до 23:00 часов существенно минимизировать пользование электроэнергией. Это необходимо сделать из-за обстрелов, которые произошли сегодня в стране,

– отметил Ким.

По его словам, экономия нужна для того, чтобы не было вынужденных отключений электричества в области и в целом по Украине.



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Не будет курсировать электротранспорт в Николаеве и Полтаве

Ким также заявил, что коммуницирует со всеми городскими главами области, чтобы как можно больше сэкономить электроэнергии. С 20 октября не будет в Николаевской области работать электротранспорт, некоторые предприятия, освещение магазинов и т.д.

Никогда о таком вас не просил, но нужно сэкономить. Аналогичная просьба и к военным. Завтра один день экономим и проверяем, как это будет работать. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста,

– сказал председатель ОВА.

Следует отметить, что не только Николаевская область переходит в режим тотальной экономии. Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в связи с обстрелами с 20 октября в Полтаве введен жесткий режим ограничения использования энергии.

Энергопотребление будет сокращено на 50%, кроме того, ограничат использование уличного освещения и движение коммунального электротранспорта. В целом "Полтаваэлектроавторанс" сокращает количество троллейбусов на маршрутах на 30%, чтобы сбалансировать энергосистему Украины.

Обратите внимание! По словам мэра Полтавы, с 05:00 до 10:00 в городе троллейбусы будут курсировать, однако после обеда на маршрутах будут только автобусы. Их количество Мамай пообещал увеличить.

Напомним, советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что оккупанты повредили почти 40% электростанций Украины. Поэтому будут отключаться света.

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