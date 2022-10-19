Ввечері 19 жовтня в Офісі Президента повідомили, що з 20 жовтня по всій Україні вимикатимуть електрику через проблеми з мережею. Очільник Миколаївської області Віталій Кім та мер Полтави Олександр Мамай розповіли про ситуацію у своїх регіонах.

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Потрібно заощаджувати електрику, щоб не було відключень

Глава Миколаївської ОВА закликав жителів області економити споживання електрики.

Прошу всіх завтра починаючи із 7:00 до 23:00 години суттєво мінімізувати користування електроенергією. Це необхідно зробити через обстріли, які відбулись сьогодні в країні,

– зазначив Кім.

За його словами, економія потрібна для того, аби не було вимушених відключень електрики в області та загалом по Україні.



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Не курсуватиме електротранспорт у Миколаєві та Полтаві

Кім також заявив, що комунікує з усіма міськими головами області, щоб якомога більше заощадити електроенергії. Від 20 жовтня не буде на Миколаївщині працювати електротранспорт, деякі підприємства, освітлення магазинів тощо.

Ніколи про таке вас не просив, але необхідно заощадити. Аналогічне прохання й до військових. Завтра один день економимо та перевіряємо як це буде працювати. Поставтесь серйозно до цього, будь ласка,

– сказав голова ОВА.

Варто зазначити, що не лише Миколаївщина переходить у режим тотальної економії. Міський голова Полтави Олександр Мамай повідомив, що у зв'язку з обстрілами з 20 жовтня у Полтаві запроваджений жорсткий режим обмеження використання енергії.

Енергоспоживання буде скорочено на 50%, окрім того, обмежать використання вуличного освітлення та рух комунального електротранспорту. Загалом "Полтаваелектроавторанс" скорочує кількість тролейбусів на маршрутах на 30%, щоб збалансувати енергосистему України.

Зверніть увагу! За словами мера Полтави, з 05:00 до 10:00 у місті тролейбуси будуть курсувати, однак після обіду на маршрутах будуть лише автобуси. Їхню кількість Мамай пообіцяв збільшити.

Нагадаємо, радник міністра енергетики України Олександр Харченко повідомив, що окупанти пошкодили майже 40% електростанцій України. Через це відбуватимуть відключення світла.

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