Одесса частично осталась без света: почему так произошло

Сегодня, 8 января в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании. В результате часть жителей города временно осталась без электроснабжения.

Энергетики уже работают над восстановлением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что известно об аварийном отключении?

Из-за аварийной ситуации, которая случилась в городе в 13:06, без электроснабжения частично осталась Одесса. Вышло из строя энергетическое оборудование.

Аварийные бригады уже работают на местах и делают все возможное, чтобы оперативно устранить неисправность и восстановить подачу света.

Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом,

– отметили в ДТЭК.

Из-за отключения электроэнергии возможны временные перебои с водоснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне "Ближние мельницы". После восстановления энергоснабжения подача воды будет стабилизирована.

Что известно о последних обстрелах энергосистемы в Одесской области?