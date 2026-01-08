Одесса частично осталась без света: почему так произошло
- В Одессе произошла авария на энергетическом оборудовании, что привело к частичному отключению электроснабжения в городе.
- Аварийные бригады работают над устранением неисправности, а также возможны временные перебои с водоснабжением в некоторых районах.
Сегодня, 8 января в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании. В результате часть жителей города временно осталась без электроснабжения.
Энергетики уже работают над восстановлением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что известно об аварийном отключении?
Из-за аварийной ситуации, которая случилась в городе в 13:06, без электроснабжения частично осталась Одесса. Вышло из строя энергетическое оборудование.
Аварийные бригады уже работают на местах и делают все возможное, чтобы оперативно устранить неисправность и восстановить подачу света.
Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом,
– отметили в ДТЭК.
Из-за отключения электроэнергии возможны временные перебои с водоснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне "Ближние мельницы". После восстановления энергоснабжения подача воды будет стабилизирована.
Что известно о последних обстрелах энергосистемы в Одесской области?
Накануне Нового года российская армия нанесла удар по двум энергетическим объектам Одесской области, что привело к значительным повреждениям. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ранее, 23 декабря, враг массированно атаковал Одесскую область, повредив критические объекты и гражданскую инфраструктуру. В результате атаки пострадало более 120 жилых домов, а в некоторых районах были проблемы со светом.
В ночь на 14 декабря Одесская область также подверглась массированному удару дронами. Известно о повреждении энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.
Днем ранее, в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, большая часть Одесской области осталась без света, отопления и воды. В городе Арциз ситуация была самой сложной.