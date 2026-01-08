Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале "Одесса. Официально".

Что известно об аварийном отключении?

Из-за аварийной ситуации, которая случилась в городе в 13:06, без электроснабжения частично осталась Одесса.

Аварийные бригады уже работают на местах и делают все возможное, чтобы оперативно устранить неисправность и восстановить подачу света.

Из-за отключения электроэнергии возможны временные перебои с водоснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне "Ближние мельницы". После восстановления энергоснабжения подача воды будет стабилизирована.