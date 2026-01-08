Енергетики вже працюють над відновленням. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про аварійне відключення?
Через аварійну ситуацію, яка трапилася у місті о 13:06, без електропостачання частково залишилася Одеса.
Аварійні бригади вже працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб оперативно усунути несправність та відновити подачу світла.
Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні "Ближні млини". Після відновлення енергопостачання подача води буде стабілізована.