Одеса частково залишилася без світла: чому так сталося
- В Одесі сталася аварія на енергетичному обладнанні, що призвело до часткового відключення електропостачання у місті.
- Аварійні бригади працюють над усуненням несправності, а також можливі тимчасові перебої з водопостачанням у деяких районах.
Сьогодні, 8 січня, в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Унаслідок цього частина мешканців міста тимчасово залишилася без електропостачання.
Енергетики вже працюють над відновленням. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також Після 20 прильотів рух трасою Одеса – Рені відновлено: усе про масовані атаки по Маяках
Що відомо про аварійне відключення?
Через аварійну ситуацію, яка трапилася у місті о 13:06, без електропостачання частково залишилася Одеса.
Аварійні бригади вже працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб оперативно усунути несправність та відновити подачу світла.
Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні "Ближні млини". Після відновлення енергопостачання подача води буде стабілізована.