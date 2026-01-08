Укр Рус
Новини України Одеса частково залишилася без світла: чому так сталося
8 січня, 14:30
Одеса частково залишилася без світла: чому так сталося

Юлія Харченко
Основні тези
  • В Одесі сталася аварія на енергетичному обладнанні, що призвело до часткового відключення електропостачання у місті.
  • Аварійні бригади працюють над усуненням несправності, а також можливі тимчасові перебої з водопостачанням у деяких районах.

Сьогодні, 8 січня, в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Унаслідок цього частина мешканців міста тимчасово залишилася без електропостачання.

Енергетики вже працюють над відновленням. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про аварійне відключення?

Через аварійну ситуацію, яка трапилася у місті о 13:06, без електропостачання частково залишилася Одеса.

Аварійні бригади вже працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб оперативно усунути несправність та відновити подачу світла. 

Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні "Ближні млини". Після відновлення енергопостачання подача води буде стабілізована.

 