Одеса частково залишилася без світла: чому так сталося

Сьогодні, 8 січня, в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Унаслідок цього частина мешканців міста тимчасово залишилася без електропостачання.

Енергетики вже працюють над відновленням. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Після 20 прильотів рух трасою Одеса – Рені відновлено: усе про масовані атаки по Маяках

Що відомо про аварійне відключення?

Через аварійну ситуацію, яка трапилася у місті о 13:06, без електропостачання частково залишилася Одеса.

Аварійні бригади вже працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб оперативно усунути несправність та відновити подачу світла.

Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні "Ближні млини". Після відновлення енергопостачання подача води буде стабілізована.