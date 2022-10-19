Российские захватчики уничтожают энергетические объекты Украины, из-за чего возникают проблемы с электричеством в регионах. В Сумской области будут вводить ограничения 20 октября относительно потребления электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию с энергосетью.

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К чему следует готовиться жителям Сум и области

По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, в Сумской области вводится режим максимальной экономии электроэнергии с 07:00 до 23:00.

Не будет работать городской коммунальный электрический транспорт, мы выключаем с 7 утра до 23 вечера водозаборы, поэтому просьба запастись сегодня ночью водой на завтрашний день (20 октября – 24 канал),

– сказал Живицкий.

Также чиновник обратился к владельцам бизнеса, производственным предприятиям и заведениям питания, призвав их сделать "санитарный день" 20 октября. Это нужно для того, чтобы максимально снизить использование электроэнергии. По его словам, от того, как пройдут сутки, зависят следующие недели и месяцы стабильного функционирования электросети.

Важно экономить электропотребление

Глава Сумщины отметил, что пока Вооруженные Силы освобождают украинские города от захватчиков, нужно гражданским максимально поддерживать наше государство. Это можно сделать, снизив 20 октября электропотребление.

Если мы завтрашний день переживем в экономном режиме и снизим электропотребление, то это поможет нашей энергетической системе и в дальнейшем поможет избежать веерных отключений по всей территории Украины,

– отметил чиновник.



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Ситуация с электричеством в других регионах

Николаевщина и Полтавщина переходят в режим максимальной экономии электроэнергии. В областях не будет курировать электротранспорт и не будут работать предприятия.

Львовщина также преодолевает последствия обстрелов критической инфраструктуры. Поэтому в ночь с 19 на 20 октября в части Львова отключат ток.

Обратите внимание! В целом ознакомиться с ситуацией по электроснабжению в разных областях можно в материале 24 канала. Важно, что все отключения полностью контролируемы, они продлятся всего по несколько часов.

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