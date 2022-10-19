Городской глава Сергей Надал отметил, что россияне атаковали инфраструктуру ракетами, повреждены электросети.

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Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженными телефоны,

– подчеркнул Надал.

Как действовать при отсутствии света

Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины. Поэтому в разных регионах могут быть аварийные отключения электроэнергии. Эксперты считают, что это может занять весь осенне-зимний период.

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