Городской глава Сергей Надал отметил, что россияне атаковали инфраструктуру ракетами, повреждены электросети.
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Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженными телефоны,
– подчеркнул Надал.
Как действовать при отсутствии света
Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины. Поэтому в разных регионах могут быть аварийные отключения электроэнергии. Эксперты считают, что это может занять весь осенне-зимний период.
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Актуально об обстрелах критической инфраструктуры
- Россияне ударили 19 октября по Бурштынской ТЭС в Прикарпатье. Там возник пожар.
- Вчера, 18 октября, враг ударил по Киеву. Поэтому отдельные районы столицы остались без света и воды.
- Также вчера атаковали энергетическую инфраструктуру Житомира. В городе были проблемы с водоснабжением и электроэнергией.