Міський голова Сергій Надал зазначив, що росіяни атакували інфраструктуру ракетами, пошкоджено електромережі.

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Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони,

– наголосив Надал.

Як діяти за відсутності світла

Росія намагається зруйнувати критичну інфраструктуру України. Через це у різних регіонах можуть бути аварійні відключення електроенергії. Експерти вважають, що це може тривати весь осінньо-зимовий період.

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