Міський голова Сергій Надал зазначив, що росіяни атакували інфраструктуру ракетами, пошкоджено електромережі.
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Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони,
– наголосив Надал.
Як діяти за відсутності світла
Росія намагається зруйнувати критичну інфраструктуру України. Через це у різних регіонах можуть бути аварійні відключення електроенергії. Експерти вважають, що це може тривати весь осінньо-зимовий період.
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Актуально про обстріли критичної інфраструктури
- Росіяни вдарили 19 жовтня по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Там виникла пожежа.
- Вчора, 18 жовтня, ворог вдарив по Києву. Через це окремі райони столиці залишилися без світла та води.
- Також вчора атакували енергетичну інфраструктуру Житомира. У місті були проблеми з водопостачанням й електроенергією.