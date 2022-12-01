24 канал рассказывает, в каких регионах не будет света. О ситуации с электроэнергией по стране читайте дальше.
Обратите внимание Облэнерго будут проверять соблюдение графиков отключения света
В Киеве все еще экстренные отключения
В ДТЭК утром 1 декабря сообщили, что стабилизационные графики почасовых отключений пока, к сожалению, не действуют. Вместо этого продолжаются экстренные отключения света.
Экстренные отключения в Киеве 1 декабря / Фото ДТЭК
Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме,
– объяснили в компании.
В Одессе ситуация не лучше
Состояние энергосистемы в Одесской области, как и по всей территории Украины, остается удивительно тяжелым. В связи с этим, в городе и области ввели экстренные отключения света.
Соответственно, плановые графики – недействительны. В ДТЭК Одесские электросети заверили, что с 1 декабря будут делать все возможное для того, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8 – 8,5 часов.
Кроме того, постараются создать условия, когда свет будет по меньшей мере дважды по 4 часа в сутки. Такой режим работы продлится до тех пор, пока энергосистема не стабилизируется и не исчезнет дефицит в выработке электроэнергии.
После включения света просим не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки.
– предупреждают местных в ДТЭК.
Что со светом в Ровенской области
В Ровно и области сегодня ввели плановые графики отключения света. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Однако заметим, что ситуация может измениться ежеминутно из-за внезапного введения экстренных или аварийных отключений.
- График ограничений в областном центре можно найти здесь.
- А стабилизационные отключения в области здесь.
Сумщину обесточивают по графику
В регионе 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений. Об этом рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Обесточение будет происходить следующим образом: 2 часа света будет, затем 4 часа электроэнергия будет присутствовать. Однако глава ОВА подчеркивает, что аварийные отключения тоже возможны.
График стабилизационных отключений в Сумской области сегодня:
- 1 очередь – 00 – 02; 06 – 08; 12 – 14; 18 – 20.
- 2 очередь – 02 – 04; 08 – 10; 14 – 16; 20 – 22.
- 3 очередь – 04 – 06; 10 – 12; 16 – 18; 22 – 24.
В Кропивницком дефицит электроэнергии
Технический директор предприятия "Кировоградоблэнерго" Валерий Запорожец рассказал "Общественному", что потребление электроэнергии в регионе необходимо сократить почти вдвое по сравнению с прошлым годом. По его словам, графики почасовых отключений пока не действуют.
Чтобы входить в предел, мы должны быть солидарны с потребителями. Графики не применяются, потому что невозможно быстро отреагировать на изменение нагрузки и соблюдать лимит. Будь то юридический потребитель или частное лицо – снижайте электронагрузку на своих предприятиях в быту, чтобы избежать дефицита электроэнергии,
– объясняет Запорожец.
Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 канала
На Волыни будут плановые отключения света
В "Волыньоблэнерго" предупредили потребителей, что в регионе сохраняется дефицит мощностей. Однако в области действуют графики стабилизационных отключений.
Компания предупреждает, что ситуация с электроэнергией динамична, поэтому возможны экстренные отключения вне графика. Приоритетность придается объектам критической инфраструктуры. Графики почасовых отключений здесь.
Что делать при длительных отключениях света / Инфографика Минреинтеграции
В Черновцах и области – стабилизационные графики
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк объявил о почасовых отключениях. 1 декабря они продлятся по всей территории области, однако ситуация может измениться.
В новом графике присутствует 18 групп. Такой формат позволит более гибко регулировать нагрузку и позволит не допускать длительных перерывов, говорят в "Черновцыоблэнерго".
Расписание плановых отключений света на Буковине / График из Черновцыоблэнерго
На Прикарпатье ввели новые лимиты нагрузки
С 1 декабря изменился подход к распределению лимитов нагрузки. Теперь дневные и ночные лимиты будут отличаться, сообщает председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Ориентировочно график почасовых отключений сегодня будет выглядеть так:
- 1 очередь Электроснабжение будет подано для подгрупп 1.1 и 1.2 в следующие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00. Для 1.3 и 1.4 в такое время: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.
- Для 2 очереди в такие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00.
- 3 очередь будет иметь свет в такой период: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.
- Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Света не будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.
В Днепре экстренные отключения света
В Днепропетровской области сегодня, первого декабря, будут применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщают в местном ДТЭК.
Соответственно, отключения за графиком пока неактуальны. В компании заверили, что работают над стабилизацией сети.
Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала
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В Черкасской области ввели желтый график
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец поделился, что для области выделили предел мощности 65% от общей потребности. Поэтому с 9 утра в Черкасской области начал действовать желтый график отключений электроэнергии.
Напомним, что он предусматривает 2 очереди – три часа со светом и три без. Узнайте свою группу: 1 очередь, 2 очередь.
График обесточений в Черкасской области / Скриншот из "Черкассыоблэнерго"
В Полтавской области зафиксировали превышение использования электроэнергии
Руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что в регионе до 08:00 действовали традиционные стабилизационные графики. Речь идет об отключениях: 2 часа без света, 4 часа со светом.
Однако из-за превышения использования электроэнергии в пиковые часы ввели отключение 4 через 2. Дмитрий Лунин объясняет, что стабилизационные графики действуют, однако выключают сразу по две очереди. Свет будет 2 часа, а не будет 4.
На Львовщине – аварийные отключения, графики не действуют
В настоящее время в Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому на Львовщине продолжаются аварийные отключения. Об этом пишут в местном облэнерго.
Графики плановых отключений бездействуют. Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры.
В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд – зарядка телефонов, павербанков и т.д. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись — духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие,
– отметили во Львовоблэнерго.
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