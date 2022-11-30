По словам Зеленского, Украина анализирует намерения врага и готовит противодействие. Речь идет о более мощном сопротивлении, чем сейчас.

Заметьте Зеленский назвал условия окончания войны: одна зависит от Украины, другая – от России

Владимир Зеленский рассказал, что на заседании Ставки говорили о:

главных вопросах: Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Запорожской области, а также Херсонщине, Крыму, прифронтовой территории и нашей государственной границе;

обеспечение военных и поставках новой техники и боеприпасов;

отдельно об энергетике и связи.

Зеленский заверил, что власти готовят новые решения, чтобы не допустить какой-либо возможности России манипулировать внутренней жизнью Украины.

Президент сказал, где самая плохая ситуация со светом

Владимир Зеленский рассказал, что вечером 30 ноября без света 6 миллионов абонентов. Без элекритики люди в большинстве областей Украины и Киеве.

Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях,

– заявил президент.

По словам Зеленского, энергетики и коммунальщики и все наши службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать украинцам как можно больше света на более долгое время.

Также президент сказал, мол, должно быть понятность и справедливость. Он пояснил, что сообщить людям время, когда будут выключать свет, – это ответственность энергокомпаний и местных властей.

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