За словами Зеленського, Україна аналізує наміри ворога та готує протидію. Мовиться про ще потужніший опір, аніж є зараз.

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Володимир Зеленський розповів, що на засіданні Ставки говорили про:

головні питання: Донеччину, Луганщину, Харківщину, Запорізьку область, а також Херсонщину, Крим, прифронтові території й наш державний кордон;

забезпечення військових і постачання нової техніки та боєприпасів;

окремо про енергетику та зв'язок.

Зеленський запевнив, що влада готує нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України.

Президент сказав, де найгірша ситуація зі світлом

Володимир Зеленський розповів, що ввечері 30 листопада без світла 6 мільйонів абонентів. Без елекритики люди в більшості областей України та в Києві.

Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях,

– заявив президент.

За словами Зеленського, енергетики та комунальники і всі наші служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати українцям якомога більше світла на довший час.

Також президент сказав, мовляв, має бути зрозумілість та справедливість. Він пояснив, що повідомити людям час, коли вимикатимуть світло, – це відповідальність енергокомпаній та місцевої влади.

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