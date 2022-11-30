За словами Зеленського, Україна аналізує наміри ворога та готує протидію. Мовиться про ще потужніший опір, аніж є зараз.
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Володимир Зеленський розповів, що на засіданні Ставки говорили про:
- головні питання: Донеччину, Луганщину, Харківщину, Запорізьку область, а також Херсонщину, Крим, прифронтові території й наш державний кордон;
- забезпечення військових і постачання нової техніки та боєприпасів;
- окремо про енергетику та зв'язок.
Зеленський запевнив, що влада готує нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України.
Президент сказав, де найгірша ситуація зі світлом
Володимир Зеленський розповів, що ввечері 30 листопада без світла 6 мільйонів абонентів. Без елекритики люди в більшості областей України та в Києві.
Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях,
– заявив президент.
За словами Зеленського, енергетики та комунальники і всі наші служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати українцям якомога більше світла на довший час.
Також президент сказав, мовляв, має бути зрозумілість та справедливість. Він пояснив, що повідомити людям час, коли вимикатимуть світло, – це відповідальність енергокомпаній та місцевої влади.
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