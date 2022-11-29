Однако сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам отключения света. И в этом им нужно помочь. Об этом заявил главный исполнительный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Экономное использование электроэнергии

По словам Сергея Коваленко, энергосистема Киева вкладывалась в ограничение всего несколько часов с утра, а дальше потребление росло. Это не стало неожиданностью, ведь и сами ограничения от Укрэнерго до сих пор значительны. Несмотря на это, в столице ситуация приближается к стабилизации и нормальным графикам.

Однако повлиять на ускорение стабилизации электроснабжения может каждый гражданин Украины. Для этого следует разумно использовать энергосистему.

Чтобы процесс шел быстрее, очень важный совет от меня – не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет,

– сказал исполнительный директор YASNO.

По его словам, в момент подключения потребляется почти вдвое больше электроэнергии, чем обычно. Поэтому предохранители, трансформаторы и сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света, а количество аварийных ситуаций растет.

"Поэтому прошу: не включайте в сеть все одновременно. Попытайтесь немного растянуть этот процесс во времени", – написал Сергей Коваленко.



Ответственное пользование энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Важна своевременная оплата электроэнергии

Не менее важна также своевременная оплата за уже потребленную электроэнергию. И хотя света сейчас чаще нету, от этого зависят:

ремонты,

новое оборудование.

Так, например, только в Киеве еще ожидают оплаты за потребленную электроэнергию более чем на 300 миллионов гривен. И это – без потребления в ноябре.

Помните, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в наши дома. Поэтому присоединяйтесь и помогите им это сделать побыстрее,

– подытожил Сергей Коваленко.

Отключение света в Киеве

С 26 ноября в Киеве начали действовать новые правила отключения электроэнергии. За ними будут поочередно выключать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении составлял не более 5 часов.

27 ноября в столице почти полностью стабилизировали ситуацию со светом, теплом, связью и водой. Киевская городская военная администрация сообщила, что работы в системе электросетей на завершающей стадии.

Однако при этом мэр столицы не исключает, что отключения света в Киеве могут продолжаться до весны. Также он рассказал о подготовке города к зиме.

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