Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2 – 3 часа дважды в сутки.

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Ситуация со светом в Киеве

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве необходимо снизить 60% мощности потребления электроэнергии. Для того чтобы обеспечить светом критическую инфраструктуру, нужно 58% остающейся электроэнергии. Поэтому для питания бытовых потребителей есть только 42%.

Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графику. Следите за обновлением информации,
– отметили в компании.

Кроме того, киевлян призвали максимально ограничить потребление электроэнергии. Особенно – в пиковые часы.


Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

В Украине – аварийные отключения света

  • 28 ноября во всех областях Украины снова ввели аварийные отключения света. Энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию после ракетных обстрелов.
  • Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что без света остаются около 40% области.
  • Самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, а также в Киево-Святошинской и Васильковской территориальных общинах.

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