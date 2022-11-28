Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2 – 3 часа дважды в сутки.

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Ситуация со светом в Киеве

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве необходимо снизить 60% мощности потребления электроэнергии. Для того чтобы обеспечить светом критическую инфраструктуру, нужно 58% остающейся электроэнергии. Поэтому для питания бытовых потребителей есть только 42%.

Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графику. Следите за обновлением информации,

– отметили в компании.

Кроме того, киевлян призвали максимально ограничить потребление электроэнергии. Особенно – в пиковые часы.



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

В Украине – аварийные отключения света

28 ноября во всех областях Украины снова ввели аварийные отключения света. Энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию после ракетных обстрелов.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что без света остаются около 40% области.

Самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, а также в Киево-Святошинской и Васильковской территориальных общинах.

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