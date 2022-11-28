В понедельник, 28 ноября, сообщили, что во Львовской области вводят аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Пока графики не действуют.
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Графики отключений не действуют
В "Львовоблэнерго" отмечают, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому во Львовской области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями "Укрэнерго".
Графики отключений, которые были обнародованы ранее – сейчас не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры.
В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов – такие как поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы,
– говорится в сообщении.
Что известно об аварийных отключениях во Львовской области
Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.
Украинцев призывают использовать электроэнергию только для самых необходимых нужд. Также просят не включать мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие.
Глава Львовской военной администрации рассказал Максим Козицкий также отметил, что жителям области необходимо максимально экономно использовать электроэнергию.
Такие трудности не только во Львовской области, но и по всей Украине. Просьба не забывать, что наши энергетики круглосуточно работают над устранением проблем.
– заявил он.
Главное о последней массированной атаке 23 ноября
- Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блэкаут.
- Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой областях.
- Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
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