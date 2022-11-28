У понеділок, 28 листопада, повідомили, що на Львівщині запроваджують аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Наразі графіки не діють.
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Графіки відключень не діють
У "Львівобленерго" зазначають, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго".
Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
У зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об'єктів — такі як поліклініки, котельні, станції зв'язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про аварійні відключення на Львівщині
Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.
Українців закликають використовувати електроенергію лише для найнеобхідніших потреб. Також просять не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись – духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші.
Голова Львівської військової адміністрації розповів Максим Козицький також наголосив на тому, що жителям області необхідно максимально економно використовувати електроенергію.
Такі труднощі не лише у Львівській області, а по всій Україні. Прохання не забувати, що наші енергетики цілодобово працюють над усуненням проблем,
– заявив він.
Головне про останню масовану атаку 23 листопада
- Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.
- Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.
- Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
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