Почему в Украине возвращаются к аварийным отключениям света

Ввести аварийные отключения света НЭК "Укрэнерго" решило из-за стремительного роста дефицита мощности. В настоящее время он составляет 27%.

Читайте также Мы должны быть готовы к разным сценариям, даже плохим – Кличко о возможном блекауте и эвакуации

Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий,
– объяснили в компании.

После того как причины аварийных отключений устранят, блоки вернут в работу. Это снизит дефицит в энергосистеме и сократит объемы ограничений для потребителей.

В "Укрэнерго" добавили, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и избежать аварийных ситуаций в сетях.

Российские оккупанты осуществили уже 7 волн ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Масштабы разрушений – очень велики. Энергетикам приходится работать круглосуточно.

Рекомендуем Как прожить несколько дней без света: советы на случай отключения энергии

Отключение света в Украине: последние новости

По теме – Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по Украине: видео