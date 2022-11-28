Чому в Україні повертаються до аварійних відключень світла
Ввести аварійні відключення світла НЕК "Укренерго" вирішило через стрімке зростання дефіциту потужності. Наразі він складає 27%.
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Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов,
– пояснили в компанії.
Після того, як причини аварійних відключень усунуть, блоки повернуть у роботу. Це зменшить дефіцит в енергосистемі та скоротить обсяги обмежень для споживачів.
В "Укренерго" додали, що контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та уникнути аварійних ситуацій у мережах.
Російські окупанти здійснили вже 7 хвиль ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Масштаби руйнувань – дуже великі. Енергетикам доводиться працювати цілодобово.
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Відключення світла в Україні: останні новини
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відключення світла у столиці можуть тривати до весни. Попереду – складні місяці.
- То ж мер закликав киян підготуватися до різних можливих сценаріїв і завжди мати запас води, теплий одяг та заряджені гаджети.
- Після останнього ракетного удару, який росіяни здійснили по Україні 23 листопада, найгірша ситуація була саме у Києві. Стабілізувати ситуацію вдалося лише 27 листопада.
- Електропостачання відновлюють у нещодавно звільненому Херсоні. Станом на вечір 27 листопада світло відновили для 17% побутових споживачів, що становить близько 25 тисячі людей.
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