Чому в Україні повертаються до аварійних відключень світла

Ввести аварійні відключення світла НЕК "Укренерго" вирішило через стрімке зростання дефіциту потужності. Наразі він складає 27%.

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Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов,
– пояснили в компанії.

Після того, як причини аварійних відключень усунуть, блоки повернуть у роботу. Це зменшить дефіцит в енергосистемі та скоротить обсяги обмежень для споживачів.

В "Укренерго" додали, що контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та уникнути аварійних ситуацій у мережах.

Російські окупанти здійснили вже 7 хвиль ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Масштаби руйнувань – дуже великі. Енергетикам доводиться працювати цілодобово.

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