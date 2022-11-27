У Києві майже повністю стабілізували ситуацію

У столиці практично повністю відновили електроживлення та звʼязок, а також подачу води та тепла. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Як зазначили, станом на 9:00 27 листопада більшість жителів Києва не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.

Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак, через навантаження на електромережу можливі планові відключення,

– йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, водопостачання, теплопостачання, зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

Діють відключення світла

Водночас вже година потому, о 10:30, у відомстві заявили, що збільшилося навантаження на систему електропостачання.

Тому в столиці діють відключення електроенергії.

Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.

Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.

Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.

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