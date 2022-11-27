Голова облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що інфраструктура області була знеструмлена понад два тижні. За його словами, наразі подається електроенергія на водогони, каналізаційні станції, очисні споруди та джерела теплопостачання, пише 24 канал.

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Коли херсонців під'єднають до електромережі

Самойленко повідомив, що сьогодні-завтра розпочнеться більш масове підключення абонентів.

Він також зазначив, що набагато простіше під'єднати населення, ніж великі об'єкти інфраструктури, наприклад водопостачання і водовідведення.

Де вже є світло

За інформацією облради, станом на 16:00 електропостачання з'явилось у декількох районах міста. Зокрема, зі світлом тепер частина Шуменського мікрорайону та деякі будинки в районі залізничного вокзалу.

Зауважте! Після звільнення Херсона з'являється все більше інформації про те, як росіяни тероризували місцеве населення. Нещодавно Дмитро Лубінець розповів про масштаби катувань окупантів на Херсонщині. За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей.

Деокупація Херсонщини: що відомо

У селі Львівські Отруби знайшли тіла двох вбитих мирних жителів. 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина.

23 листопада загарбники обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.

Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинули двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.

Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.

Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.

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