Зараз енергетики роблять все можливе для того, щоб подавати світло кожному клієнту по 2 – 3 години двічі на добу.

До теми Як українці допомагають одне одному під час відключення світла: зворушлива історія

Ситуація зі світлом у Києві

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання електроенергії. Для того, щоб забезпечити світлом критичну інфраструктуру, потрібно 58% електроенергії, яка лишається. Тому для живлення побутових споживачів є тільки 42%.

Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації,

– наголосили у компанії.

Крім того, киян закликали максимально обмежити споживання електроенергії. Особливо – у пікові години.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

В Україні – аварійні відключення світла

28 листопада в усіх областях України знову запровадили аварійні відключення світла. Енергетикам доводиться працювати цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію після ракетних обстрілів.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що без світла залишаються близько 40% області.

Найскладніша ситуація склалася на Фастівському електровузлі, а також Києво-Святошинській і Васильківській територіальних громадах.

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