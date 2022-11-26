Соответствующую информацию сообщила компания 26 ноября и объяснила, как будет работать новая схема. Однако еще утром в этот же день людей предупредили об экстренных отключениях.
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Как будут действовать новые графики в Киеве
В компании объяснили, что понимают – длительные отключения света усложняют жизнь жителей Киева.
Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов,
– объяснили в компании.
Там еще раз напомнили, что стабилизационные графики отключений пока не действуют. Добавили, что такой режим будет действовать, пока:
- не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии;
- и ситуация в энергосистеме не стабилизируется.
Людей также попросили писать на страницы ДТЭК Киевские электросети в фейсбуке, вайбере или телеграмме, если:
- после 23 ноября свет у вас не включали;
- или перерыв между включениями составляет более 5 часов.
Что известно о ситуации со светом
- После атаки России по объектам критической инфраструктуры 23 ноября свет исчез почти на всей территории страны. Тогда Укрэнерго сразу ввело экстренные отключения.
- Уже 24 ноября на всей территории Украины энергетики заживили все объекты критической инфраструктуры.
- По состоянию на 25 ноября дефицит мощности в украинской энергосистеме составил 30% потребности потребления. Уже 26 ноября – 25%.
- Кроме того, Укрэнерго больше не определяет, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, действуют в регионе. Диспетчерам облэнерго дают показатель потребления для области, превышать который нельзя. Тогда непосредственно в облэнерго определяют схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы.
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